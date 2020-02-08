جندي تايلاندي يقتل 17 شخصاً ويحتجز 16 رهينة

قتل جندي تايلاندي 17 شخصاً على الأقل في إطلاق نار عشوائي بث وقائعه مباشرة على فيسبوك، وفق ما أفادت هيئات طوارئ، اليوم السبت، بينما لا يزال المهاجم محاصراً داخل مجمع تجاري.

وبدأ إطلاق النار في مدينة ناخون راتشاسيما في شمال شرق البلاد في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم في ثكنة للجيش.

وقتل ثلاثة أشخاص، بينهم جندي واحد على الأقل، عندما فتح الرقيب جاكرابانث توما النار بشكل عشوائي.

وقال الضابط في الشرطة مونكول كوباتسيري «لقد سرق سيارة للجيش وقادها إلى وسط المدينة».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجندي استولى على أسلحة من ثكنة الجيش قبل أن يشرع في إطلاق النار في وسط المدينة.

وفي ظل تسارع الأحداث، لم تتمكن الشرطة بعد من تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأن المسلح احتجز 16 شخصاً كرهائن.

وأفاد متحدث باسم مركز أراوان لخدمات الطوارئ في تايلاند أن هناك «17 قتيلاً و14 جريحاً» حتى وقت متأخر السبت.

وأظهرت لقطات فيديو وصور انتشرت على الإنترنت مشاهد مروعة في أحد الطرق الرئيسية في المدينة التي تعرف أيضاً باسم كورات.

ونشر المهاجم صوراً له على فيسبوك وكتب منشورات عدة على صفحته بينها «هل يجب علي أن أستسلم» و«لا أحد بإمكانه الفرار من الموت».

وقال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناشاروين «المسلح استخدم بندقية رشاشة وأطلق النار على أبرياء».

كما أعلنت وزارة الدفاع أنها أغلقت مركز «تيرمينال 21» التجاري، إلا أن الجندي لا يزال فاراً حتى الساعة.