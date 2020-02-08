الكويت تناشد المواطنين تأجيل سفرهم لسنغافورة بسبب «كورونا»

ناشدت سفارة الكويت لدى سنغافورة، اليوم السبت، الكويتيين تأجيل السفر إلى هناك بعدما أعلنت السلطات رفع حالة التأهب إلى «الدرجة البرتقالية» بعد وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 33 حالة.
وقالت السفارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية إن هذه المرة الأولى التي ترفع فيها وزارة الصحة بسنغافورة درجة التأهب إلى هذا المستوى منذ 17 عاما ودعت المواطنين الراغبين في السفر للتريث.
كما طالبت الكويتيين الموجودين في سنغافورة بسرعة المغادرة وعدم البقاء إلا للضرورة القصوى.
وشددت السفارة على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية والالتزام بإجراءاتها وتجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة والمجمعات التجارية والاتصال عند وجود أي حالة طارئة على السفارة.
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