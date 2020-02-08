وزير الطاقة الأميركي: تأثير كورونا على الأسواق هامشي

قال وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، اليوم الجمعة، إن تأثير تفشي فيروس كورونا على أسواق الطاقة العالمية هامشي حاليا.

وأضاف برويليت، خلال فعالية في واشنطن للمجلس الأطلسي، «أعتقد أن التأثير هامشي - لا أراه مأساويا».

وقال برويليت إنه يتوقع ألا يؤثر الفيروس على الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة على أن تشتري منتجات طاقة بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط على مدى عامين.

وقال الوزير للصحفيين بعد الفعالية «نتوقع أن تُنفذ تلك المشتريات بحسب ما اتُفق عليه بموجب المرحلة واحد في وقت ما من العام الحالي أو القادم».

وكان لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قال، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تتوقع أن يكون لفيروس كورونا أثر كبير على الاقتصاد الأميركي.

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