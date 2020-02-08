الحكومة اليمنية تستنكر الصمت الدولي حيال استهداف الحوثيين للمستشفيات

استنكرت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، ”الصمت الدولي“ حيال استهداف ميليشيات الحوثي للمستشفيات، لا سيما تلك التي تقدم الخدمات للنازحين.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة اليمنية، استعرضت فيه استهداف الحوثيين لعدد من المستشفيات في مختلف المحافظات، كان آخرها المستشفى الحكومي بمنطقة الجفرة بمفرق الجوف، والمستشفی السعودي الميداني بمحافظة مأرب، واللذين يعملان على تقديم الخدمات الطبية للنازحين.

وعبرت الوزارة، في البيان، عن استغرابها لـ“الصمت المطبق للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، والتي لم تقم حتی بالإدانة وتحديد موقفها الصريح والواضح تجاه هذا العمل الإجرامي الذي يعد انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية وما سبقه من حوادث مماثلة باستهداف المنشآت وطواقم الإسعاف والعاملين الصحيين“، حسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ نت“.

وأشارت إلی أن استهداف المستشفيات التي تعمل علی مساعدة المرضی النازحين بمحافظة مأرب وتقديم خدماتها الإنسانية، ”يعكس مدی إفلاس هذه الجماعات الأخلاقي، ويدل علی سقوط قيمها الإنسانية لتسجل اسمها وبجدارة في خانة المنتهكين للقانون“.