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أعلن نائب رئيس الاتصالات الإيرانية لشؤون البنية التحتية ”سجاد بنابي“، اليوم السبت، عن تعرض شبكة الإنترنت في البلاد لهجوم إلكتروني اليوم تسبب بإيجاد مشكلة وقطع في بعض المناطق الإيرانية.
وقال بنابي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”في الساعة 11:44 دقيقة من صباح اليوم تعرضت البنية التحتية لشبكة الإنترنت الدولية في إيران ومعظم مشغلي الشبكات للهواتف الخلوية إلى هجوم إلكتروني أدى إلى إيجاد خلل في الإنترنت”.
وأضاف ”تم تعطيل بعض مشغلي الهاتف المحمول والخط الثابت للإنترنت لمدة ساعة واحدة“، مبينا أن ”منظومة (دجفا) تمكنت من دفع الهجمات الإلكترونية وعادت الاتصالات إلى طبيعتها“.
و“دجفا“، هي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية وتسمى ”درع أمن شبكة المعلومات الوطنية“.
ولم تكشف السلطات الحكومية الإيرانية عن الجهات التي تقف وراء الهجوم، وعادة ما تكون من الولايات المتحدة بسبب طبيعة الحرب الإلكترونية بين طهران وواشنطن المستمرة منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني أدى لقطع الإنترنت عن بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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