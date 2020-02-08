إيران مستعدة للوساطة بين أنقرة ودمشق لتخطي خلافاتهما

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، إن إيران مستعدة لمساعدة تركيا وسوريا على تخطي خلافاتهما، مؤكدة أهمية حل الأمور في سوريا عبر الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال لقاء بين مسؤولين إيرانيين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسن، الذي يزور إيران.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه ”خلال الاجتماع، أكدت إيران ضرورة عدم استخدام المدنيين كدروع بشرية، وأن إيران مستعدة للوساطة بين تركيا وسوريا لحل المسألة“.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بطرد القوات السورية في إدلب ما لم تنسحب بحلول نهاية هذا الشهر، وذلك بعد مقتل ثمانية عسكريين أتراك، يوم الإثنين، في قصف نفذته القوات الحكومية السورية، قرب بلدة سراقب.