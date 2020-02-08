كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي يمني: الحوثيون نهبوا مواردنا ويتاجرون بفقر وجوع المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الصحفي والحقوقي اليمني خليل المليكي، إن "تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بأن ايران متورطة بجرائم في اليمن من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه للمليشيا الحوثية بالسلاح، وكذلك للإرهابين الذين يقومون بتدريب عناصر المليشيا الحوثية على العبوات الناسفة والالغام".

وأوضح "المليكي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه من خلال التقرير تبين لليمنيين جميعًا أن قادة المليشيا الحوثية تحولوا إلى تجار حرب من خلال الشركات الوهمية، التي تقوم بالتحويلات المالية من حسابات حكومية إلى حساباتهم في البنوك الخاصة، لافتًا إلى أن قادة مليشيا الحوثي اليوم أصبحوا يعيشون حياة البذخ والرفاهية في الوقت، الذي يعاني فيها المواطنين في مناطق سيطرتها من الجوع والأمراض ولا يجدون قوت يومهم.

وتابع الصحفي والحقوقي اليمني: "اليوم الواجب على الحكومة الشرعية أن تقوم برفع دعوى ضد قادة المليشيا الحوثية المتورطين بنهب كل موارد الدولة، وحولوها إلى حساباتهم الخاصة ومشاركتهم في قتل الناس والمتاجرة بمعاناتهم".