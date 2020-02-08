كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسودي: تقرير الخبراء بشأن اليمن قدم أدلة لمحاكمة إيران أمام الجنائية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات بجنيف هاني الأسودي: إن "التقرير الأخير لفريق الخبراء المعني باليمن جيد إلى حد ما رغم ما فيه من قصور"، لافتًا إلى أنه قدم أدلة جديدة وواضحة لانتهاك إيران لحظر الأسلحة الذي أقره مجلس الأمن ضد المليشيات الحوثية، وهي أدلة كافية لتقديم إيران للمحاكمة الجنائية الدولية.

وأضاف "الأسودي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن التقرير تناول جزئيتين مهمتين، الأولى تتعلق بالإيرادات غير المشروعة للحوثيين سواء من الجبايات غير المشروعة كالرسوم الجمركية من خلال عمليات الإتجار بالوقود والسوق السوداء وفي هذه الجزئية أغفل التقرير الحسابات البنكية وتهريب الأموال للخارج للكثير من القيادات الحوثية، ولم يرصد عمليات شراء العقارات الجديدة التي يقوم بها الحوثيين من خلال تلك الأموال، موضحًا أن هذا أحد أوجه القصور المهمة.

وأضاف رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات بجنيف: إن الجزئية الأخرى تتعلق بعرقلة إيصال المساعدات والسيطرة عليها؛ حيث قام الحوثيين باعتقال العديد من العاملين في المنظمات الإنسانية واستولوا على العديد من المساعدات، واستخدموها للاتجار بها في الأسواق السوداء أو كمجهود حربي.

وتابع: "بالمجمل ليس المهم صدور التقرير الذي تضمن العديد من التوصيات أغلبها تدين الحوثيين وتقارح إجراءات عقابية ضدهم، والأهم من ذلك هي القرارات التي ينبغي أن يتخذها مجلس الأمن الدولي ضد المليشيات الحوثية، تنفيذًا لتلك التوصيات والتي يجب أيضًا أن يسارع مجلس الأمن لتطبيقها خاصة مع صدور قرارات سابقة بشأن اليمن تحت البند السابع".