عاجل.. فرنسا تقرر إغلاق مدرستين بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت فرنسا، مساء اليوم السبت، أنها قررت إغلاق مدرستين قرب منتجع تزلج بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وتحذر منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت أن المرض حالة طوارئ صحية عالمية، من التضليل والأضرار التي يمكن أن تسببها.

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وفي ماليزيا، تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص بسبب نشرهم أخبارًا مزيفة حول هذا الفيروس، وأظهر صورة مزيفة للفيروس على مواقع التواصل الإجتماعي، وتمت مشاركة المنشور أكثر من 700 مرة.

ومع ذلك، يشعر الخبراء بالقلق إزاء المعلومات الخاطئة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد يكون من المستحيل التحكم في جميع المحتويات التي يتم مشاركتها مع تزايد الخوف - والهستيريا في الغالب - من المرض.

وقد أبلغت وسائل الإعلام بالفعل عن معلومات خاطئة مشحونة بالعنصرية استهدفت أشخاصًا من الصين، حيث حدثت الغالبية العظمى من الحالات المؤكدة والوفيات.