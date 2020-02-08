كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: ننتظر موافقة الصين لإرسال خبراء لمكافحة فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد متحدث باسم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الصين، مساء اليوم السبت، بأن هناك خبراء أمريكيين في الأمراض المعدية، بينهم مسؤولون حكوميون، وينتظرون الإذن لدخول الصين للمساعدة في مكافحة إنتشار فيروس "كورونا" الجديد، عقب إدراجهم على قائمة اقترحتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف متحدث السفارة الأمريكية: إن "بكين وافقت على السماح للمنظمة بتشكيل فريق من الخبراء للسفر إلى الصين؛ لجمع معلومات عن الفيروس وإيجاد حلول للتفشي"، كما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

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وتابع المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: إن "الولايات المتحدة تقدر جهود الصين وتعاونها المستمر مع مسؤولي الصحة العامة في أنحاء العالم، ويتمتع هؤلاء الخبراء الأمريكيون بخبرة واسعة بالعمل مع منظمة الصحة العالمية على مجموعة من حالات تفشي الأمراض المعدية والأوبئة، بما في ذلك الإيبولا وإنفلونزا الطيور والتهاب الجهاز التنفسي الحاد(سارس)".

وقال مصدر بمنظمة الصحة العالمية في جنيف: إن "الوكالة تنتظر ردا من الصين بخصوص الفريق المقترح"، فيما قال متحدث باسم المنظمة: إنه "لا يملك معلومات جديدة عن البعثة".

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان: أنها "على علم بأن لجنة الصحة الوطنية على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية بخصوص ترتيبات زيارة الفريق للصين".