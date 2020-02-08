كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب الرئيس الإماراتي يوجه رسالة لأبناء وطنه "العائدين من اليمن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد، مساء اليوم السبت، رسالة إلى أبناء وطنه العائدين من اليمن.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا إخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة".

​وأضاف: "ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلًا بكم في أرض الوطن.. حماة الاتحاد".