كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: الأزمة الليبية أصبحت معقدة بسبب تصدير الأسلحة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم السبت، بأن الأزمة الليبية أصبحت معقدة بسبب تصدير الأسلحة لها من بعض الجهات، التي أصبحت مؤثرة في الوضع الليبي، في إشارة إلى أن تركيا التي تستمر في دعمها لحكومة الوفاق من خلال إرسال أسلحة ومقاتلين مرتزقة إلى العاصمة طرابلس.

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي على هامش "القمة الإفريقية 33": إننا "ندعم الحل السلمي للوضع هناك"، مؤكداً على أن منظمة الأمم المتحدة تدعم المصالحة بين الليبيين، مضيفاً "أن وقف إطلاق النار مهم جدا في ليبيا من أجل مصلحة الشعب والمنطقة".

Advertisements

وطالب غوتيريش الجميع، قائلاً: إنه "يجب إيجاد آلية تعاون دولية للتعاون مع إفريقيا؛ لمواجهة الإرهاب المتمدد في القارة السمراء ومحاربة التنظيمات الإرهابية"، مؤكداً على أن الأمم المتحدة بحاجة للتعاون مع إفريقيا والمجتمع المحلي من أجل تسهيل عملية الحوار بين الليبيين.

إلى ذلك، رحب الأمين العام بقرار اجتماعات الكنغو برازافيل بشأن الوضع في ليبيا، والتي تدعم الحل السياسي، واعترض على الوضع في جنوب السودان الذي اعتبره غير مقبول تماما، ودعا الفرقاء من القادة إلى احترام شعبهم والعمل من أجل إنهاء هذا الوضع الماساوي.

كما أكد مناقشته مع قادة الاتحاد الإفريقي لعدد من القضايا، واعتبر مشاركته هي رسالة التضامن مع الشعوب الإفريقية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة وجميع وكالاتها تدعم تنمية وازدهار القارة الإفريقية.