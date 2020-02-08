الرئيس الأوكراني يجتمع بالبابا فرانسيس ويطلب المساعدة منه

اجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، بالبابا فرانسيس وطلب منه المساعدة في إطلاق سراح الأوكرانيين، الذين تم أسرهم في جمهورية الدونباس الشعبية.

وقال الرئيس الأوكراني، في صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "البابا يبذل قصارى جهده لتحقيق السلام والوئام في جميع أنحاء العالم، وبعد شهرين من اجتماع قمة النورماندي في باريس طلبت المساعدة في الإفراج عن الأوكرانيين، الذين تم أسرهم في دونباس".

هذا والتقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في شهر ديسمير الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس على هامش "قمة النورماندي".

وتناول لقاء الرئيسان الروسي والأوكراني، مناقشة المشاكل بين روسيا وأوكرانيا التي ظهرت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014، والذي أدى إلى خروج إقليم القرم من التبعية الإدارية لجمهورية أوكرانيا وعودته إلى أحضان الوطن الروسي، وبدء الصراع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا بين نظام الحكم الأوكراني الجديد ومناوئي الانقلاب في منطقة دونباس.