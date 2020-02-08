كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي يمني: خيانة حزب الإصلاح للتحالف العربي ليس من الأن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الإعلامي اليمني الجنوبي علي بافقير، اليوم السبت، أن "خيانة حزب الإصلاح اليمني للتحالف العربي ليس من الأن، بل منذ بداية الحرب وخاصة عقب توقيعه الشراكة مع حليفه الحوثي بتعميد من إيران ووصاية من تركيا وقطر".

وأكد الإعلامي اليمني الجنوبي في تغريدات له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن المخطط كان أن لا يخرج الجنوب من أيديهم وهو الأهم في مخطط تنظيم الإخوان العالمي.

كما لفت إلى أن تاريخ تنظيم حزب الإصلاح منذ نشأته وهو يسعى إلى السلطة بأي شكل كان، حتى وإن كان على بحر من الدماء، والأهم مشواره الدموي سعيه إلى الماده ألتي تغذي تنظيمه وأذرعه كالقاعدة وداعش من نفط الجنوب، التي يسيطر عليها بعد الوحدة المشؤمة.

وأفاد بافقيرة بأن الكشف عن انتهاكات الإصلاح الإرهابية والاجرامية، والتأمر والخذلان الذي يمارسه حزب الاصلاح الخبيث ضد الجنوب وشعبه وضد التحالف العربي، يجب كشفه ليعلم العالم عبر الرأي العام خطور هذا التنظيم الإخونجي المتستر بالشرعية اليمنية.