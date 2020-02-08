كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي يمني: الإصلاح سلَّم 17 لواء بأسلحتها للحوثيين في نهم ومأرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الكاتب الصحفي اليمني سياف الغرباني، اليوم السبت، حزب الإصلاح اليمني، عقب تعليقات ناشطي الحزب على إعلان كتيبة جنوبية في سقطرى تأييدها للمجلس الانتقالي.

وقال الصحفي اليمني، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن "الإصلاح سلم 17 لواء بأسلحتها لجماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية في جبهة نهم ومأرب، وقلب الدنيا لأن كتيبة جنوبية، بسقطرى، أعلنت تأييد مجلس جنوبي".

وأضاف الغرباني: إن "جماعة الإخوان المسلمين مجمع كبير للحمقى"، متهماً حزب الإصلاح أيضا بتسليم مديرية مجزر في مأرب لمليشيا الحوثي.

كما اتهم الغرباني الإصلاح بتسليم سلاح ثقيل للمليشيا، قائلا: هدايا الإصلاح الثقيلة للحوثي في نهم، وصلت محافظة الحديدة، في إشارة إلى أن الحوثيين يقاتلون في الحديدة بالسلاح الذي حصلوا عليه في جبهة نهم.