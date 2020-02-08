كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 8/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مدينة ووهان الصينية تفتتح مستشفى آخر مؤقت لمكافحة كورونا

أفادت وسائل الإعلام الرسمية بالصين، أن مدينة ووهان التي تقع وسط تفشي فيروس كورونا والذي أودي بحياة أكثر من 700 شخص في جميع أنحاء البلاد فتحت مستشفى مؤقتًا آخر اليوم السبت، لتوفير 1500 سرير اضافي، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || القوات الفرنسية تقتل 30 متطرفا في الساحل الإفريقي

قال الجيش الفرنسي، إن عمليات القوات الفرنسية والمالية قتلت 30 متطرفًا في منطقة الساحل الإفريقي في الأيام الأخيرة، وسط جهود مكثفة لمحاربة الجماعات الجهادية في المنطقة، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز". أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تعتزم إرسال دواعش إلى طرابلس لمواجهة الجيش الليبي

تعتزم القوات التركية، تهريب 5 آلاف سجين من تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية لمواجهة الجيش الوطني الليبي، حسبما قالت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل المختصة في الشأن الليبي.

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