كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمض النووي يحدد أصل العنبر المستخدمة في العطور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد فريق من الباحثين من الدنمارك، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، أصل العنبر عن طريق تحليل تسلسل الحمض النووي لعينات العنبر الموجودة على الشواطئ في نيوزيلندا وسريلانكا.

والعنبر هو عبارة عن كتلة من المواد التي توجد في كثير من الأحيان على الشواطئ، بسبب ندرتها، فهي ذات قيمة كبيرة، وقد تم تدريب الكلاب وحتى الجمال على استخدام حواسهم القوية في الشم للعثور عليها. وعلى مر التاريخ البشري، تم تقدير العنبر لرائحته المسكية، واستخدم في صناعة العطور.

واستنادًا إلى حكايات الحيتان، تم العثور على عينات من العنبر في الشجاعة الحوت، ولكن حتى الآن، لم يثبت أبدًا أن الحيتان قد صنعت المادة فعليًا.

وقالت الدراسة التي نُشرت في مجلة بيولوجي ساينس، إنه تم العثور على عينات من العنبر في النهاية الخلفية للحيتان المنوية، مما يوحي بأنها قد لا تكون أكثر من براز مكثف. واستخدم الباحثون تسلسل الحمض النووي لاختبار ما إذا كان العنبر الموجود على الشواطئ هو نفس المادة الموجودة في الحيتان.

ووفقًا لتقرير نشر على موقع "ساينس نيتورك" على شبكة الإنترنت، تضمن العمل الحصول على عينات صغيرة من كتل العنبر الموجودة على الشواطئ في نيوزيلندا وسريلانكا وإجراء تسلسل الحمض النووي، وثم قارن الباحثون النتائج التي توصلوا إليها مع تسلسل الحمض النووي من حيتان الحيوانات المنوية.

