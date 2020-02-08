بعد توصلها بشكايات.. مقاطعة طنجة المدينة تقرر إغلاق مقهى للشيشة وتسحب رخصة مطعم آخر

أصدرت مقاطعة طنجة المدينة، اليوم السبت، قرارا بإغلاق مقهى بحي الزرقطوني، وسحب رخصة مطعم آخر موجود بشارع يوسف بن تاشفين، على خلفية شكايات توصلت بها المقاطعة المذكورة من الساكنة، تفيد تضررهم من استهلاك “الشيشا” داخل المحلين.

وكشفت المقاطعة على صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك” أن القرار اتخذ في إطار ضبط وتنظيم مزاولة الأنشطة التجارية والحرفية والخدماتية، وكذا محاربة المخالفات المرتكبة من طرف مجموعة من المحلات المفتوحة أمام العموم، التي تستهلك داخل فضاءاتها ” الشيشا “.

وأضافت المقاطعة ذاتها، أن هذه الإجراءات بعد تنامي و انتشار ظاهرة تقديم و استهلاك الشيشا وما يرافقها من سلوكيات خادشة تضر بثقافة المجتمع وأخلاقه.