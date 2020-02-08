رسميا..إقالة مديرة وكالة تنفيذ المشاريع بجهة الشمال من مهامها

توصلت أمال وحيد، مديرة وكالة تنفيذ المشاريع بجهة الشمال، أمس الجمعة، بقرار إقالتها من مهامها رسميا، وتكليف حنان الخشاني، الإطار بذات المؤسسة للقيام بمهام المديرة إلى حين تعيين خلف لها.

وبحسب مصادر عليمة لـ”اليوم24″ فإن “وحيد” توصلت بقرار الإقالة أمس، بعد تأشير محمد مهيدية والي جهة الشمال عليه، وإرساله إلى مقر الوكالة قصد تنفيذه.

وجاء هذا القرار على خلفية اجتماع وصف بالعاصف، الأسبوع الماضي، بين الفرق السياسية المكونة لمجلس جهة الشمال الذي تترأسه فاطمة الحساني.

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ووجهت فرق حزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، اتهامات للمديرة المقالة بمسايرة حزب العدالة والتنمية في تنفيذ مشاريعه في الجماعات التي يسيرها، وكذا تجاوز حدودها من خلال الترامي على اختصاصات المجلس، عبر تنفيذ مشاريع لم يتم برمجتها من طرف المجلس.

وطالبت الفرق السياسية بإقالتها آنذاك، في حين تحفظ حزب العدالة والتنمية عن إبداء موقفه، مؤكدا في بيان أصدره فريقه بمجلس الجهة، بتاريخ 2 من شهر فبراير الجاري، أن تسيير شؤون الوكالة يتم تحت وصاية مجلس الجهة وسلطة ومراقبة رئيس لجنة الاشراف والمراقبة.

وأضاف البيان، أن إثارة أي إشكال بخصوص تسيير الوكالة يدخل في الاختصاص الحصري لرئيسة المجلس، التي وجب أن تعمل أثناء معالجتها، على الحرص على احترام أجهزتها المختصة لاحكام القانون المنظم لها، وعلى الزمن التنموي للجهة.