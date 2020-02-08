الفيفا تهنئ المغرب على لقبه الثاني في كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة 2020

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المغرب بفوزه للمرة الثانية على التوالي بلقب كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة طوطال المغرب 2020 في العيون.

وكتب الاتحاد على موقع تويتر، “تهانينا للمغرب الذي يحتفظ بلقبه في كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة طوطال المغرب 2020” ، مضيف ا أن “أسود الأطلس سيمثلون إفريقيا في كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة 2020 في ليتوانيا مع مصر وأنغولا”.

وفاز المنتخب الوطني بلقب كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة طوطال المغرب 2020، أمس الجمعة، بقاعة الحزام بالعيون، على نظيره المصري، بخمسة أهداف نظيفة.

وبهذا الفوز، يكرس المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة تربعه على عرش اللعبة قاريا، بعد تحقيقه للقب خلال النسخة الماضية التي احتضنتها جنوب أفريقيا سنة 2016.

ويمثل كل من المغرب ومصر وأنغولا إفريقيا في كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة للفيفا ، التي ستعقد في الفترة من 12 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2020 في ليتوانيا.