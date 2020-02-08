27 لاعبا في المعسكر الإعدادي للمنتخب تحضيرا لـ”شان” الكاميرون

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وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، الدعوة إلى 27 لاعبا للدخول في معسكر إعدادي بمغلق، خلال الفترة المتراوحة ما بين 10 و13 فبراير الجاري، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، بمدينة سلا.
ويندرج المعسكر الإعدادي في سياق تحضيرات المنتخب المحلي للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى أطوارها بالكاميرون شهر أبريل المقبل.
وضمت لائحة المنتخب الوطني 5 لاعبين من الوداد، 5 لاعبين من نهضة بركان، 3 لاعبين من حسنية أكادير، 3 لاعبين من الفتح الرباطي، 3 لاعبين من المولودية الوجدية، لاعبين من نهضة الزمامرة، ومثلهما من الدفاع الحسني الجديدي، ولاعب من كل من الفتح الرباطي، واتحاد طنجة، ويوسفية برشيد، وأولمبيك خريبكة.
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