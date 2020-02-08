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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يحاصر النقطة التركية السادسة جنوب حلب والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
قوات الجيش السوري
كشف مراسل وكالة سبوتنيك الروسية في ريف إدلب، عن تلاقي وحدات الجيش السوري المتقدمة من ريف حلب مع القوات المتمركزة على محور إدلب الشرقي، وذلك عقب تحرير بلدة"العيس" الاستراتيجية.
وأكد مراسل سبوتنيك في حلب أن وحدات من الجيش السوري تقدمت من مواقعها في بلدات برنة وزيتان بمحاذاة الطريق الدولي (حلب- دمشق) وسيطرت على بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية، لتلتقي بذلك مع قوات الجيش السوري المتقدمة من بلدات "نابص" و"رسم صهريج" شمال مدينة "سراقب" بعد أن أحكمت قبضتها على على سلسلة من القرى والبلدات على الحدود الإدارية بين محافظتي حلب وإدلب، بينها رسم العيس والشيخ أحمد وأبوكنسة وجب كاس ومريودة وتل باجر وكوسنيا.
وأفضى التقاء القوات السورية المتقدمة على الجبهتين عند منطقة "العيس"، إلى إطبق الطوق الكامل على النقطة السادسة من نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد شمال غرب سوريا.
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