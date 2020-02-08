السيسي: حل الأزمة الليبية في توزيع عوائد الثروة بشكل عادل

السبت 8 فبراير 2020

الرئيس المصري

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن التوافق الدولي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا تم خرقه.



وأضاف السيسي أن "نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا ستكون له تداعيات خطيرة على دول جوار ليبيا"، حسب "سكاي نيوز".

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وتابع الرئيس المصري: "لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم توزع عوائد الثروة بشكل عادل".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي والتي ستعقد يومي 9 و10 فبراير، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.

كما يتضمن نشاط السيسي في أديس أبابا المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الأفريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.