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شكرا لقرائتكم خبر عن دليل جديد على التطبيع القطري الصهيوني .. فيصل القاسم يشيد بالصهيونية وادرعي يعتبرها شهادة حق والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
أشاد المذيع في قناة الجزيرة، فيصل القاسم بالمشروع الصهيوني، واصفاً إياه بالمشروع "الناجح" .
وقال فيصل القاسم في تغريدة له بتويتر، "هههه غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ"الصهيوني"، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية" .
واضاف "لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي" .
وفي تعليقه على هذه التغريدة أعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، ما قاله فيصل القاسم بإنه شهادة حق .
وقال "عندما ينطق الأستاذ فيصل القاسم بكلمة حق" .. مضيفاً "بالفعل صهيوني ليست شتيمة وإنما كلمة إعجاب" .
ويرى مراقبون أن تغريدة القاسم ليست مستغربة، وأنها تندرج ضمن التطبيع القطري الصهيوني .
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