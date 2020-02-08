شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير فرنسي من السفر إلى الصين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية السبت توجيهات جديدة لمواطنيها فيما يخص فيروس كورونا قائلة إنها لا توصي بالسفر إلى الصين إلا "لأسباب قهرية". وحتى اليوم كانت الوزارة حذرت رعاياها رسميا من السفر إلى مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الفيروس ونصحت المسافرين إلى باقي أنحاء الصين بتوخي الحذر ودراسة تأجيل سفرهم.

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