شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا : غلق مدرستين بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
ويجري حاليا فحص 11 بريطانيا منهم المصابون الخمسة.
وقال مسؤول الصحة بالمنطقة جان إيف جرال في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون إن المجموعة ضمت طفلا يبلغ من العمر تسعة أعوام أمضى بعض الوقت في مدرسة بقرية كونتامين التي كان يقيم فيها وفي مؤسسة أخرى حيث تلقى دروسا في اللغة الفرنسية.
وأوضح أن المجموعة كان بها ثلاثة أطفال، أحدهم فقط هو من أصيب بالفيروس. ولم يتسن حتى الآن معرفة ما إذا كان الطفل البالغ من العمر تسعة أعوام قد أصيب بالفيروس.
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