شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار في مركز تجاري بتايلند وفرار العشرات والان نبدء بالتفاصيل

أظهر بث حي لشبكة أمارين التلفزيونية المحلية فرار عشرات الأشخاص من مركز تجاري في شمال شرق تايلاند حيث أطلق جندي النار بصورة عشوائية. وخرج الناس في مجموعات وكان بعضهم يحمل أطفالا في حين ساعد آخرون كبار السن على الخروج من المكان.

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