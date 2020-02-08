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جوتيريش يطالب بإسقاط السودان من قائمة الإرهاب

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،اليوم (السبت)، بإسقاط اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حسبما أفادت وكالةالسودان للأنباء (سونا).

وأكد خلال مشاركته في أعمال القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، ضرورة إيجاد آلية عمل دولية للتعاون مع أفريقيا في مواجهة الإرهاب المتمدد في القارة الأفريقية.

وشدد جوتيريش على أن الأمم المتحدة وجميع وكالاتها تدعم تنمية وازدهار القارة السمراء، مشيراً إلى الحاجة الملحة إلى قوة أفريقية لمحاربة الإرهاب وتعزيز السلم والأمن تحت البند السابع من لوائح مجلس الأمن الدولي.

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