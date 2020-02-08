عاصفة شديدة مع امطار غزيرة تجتاح الرطبة غربي الانبار

ضربت عاصفة باردة مصحوبة بالامطار، مساء اليوم السبت، قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار. وقال رئيس مجلس قضاء الرطبة صبحي الكبيسي لـ الخليج 365، إن "عاصفة شديدة باردة مصحوبة بالامطار ضربت قضاء الرطبة 310كم غرب الرمادي". وأضاف الكبيسي، أن "الجو الان شديد البرودة وسط امطار غزيرة".



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