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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الفرنسية تغلق مدرستين قرب منتجع تزلج بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
الخليج 365
قال مسؤول محلى فرنسي بقطاع الصحة، إن السلطات قررت إغلاق مدرستين قرب منتجع فرنسى للتزلج هذا الأسبوع بعد اكتشاف إصابة خمسة بريطانيين بفيروس كورونا الجديد، وذلك لتحديد الأشخاص الذين كانوا على صلة بهم، ويجرى حاليا فحص 11 بريطانيا منهم المصابون الخمسة.
وقال مسؤول الصحة بالمنطقة جان إيف جرال فى مؤتمر صحفى أذاعه التلفزيون إن المجموعة ضمت طفلا يبلغ من العمر تسعة أعوام أمضى بعض الوقت فى مدرسة بقرية كونتامين التى كان يقيم فيها وفى مؤسسة أخرى حيث تلقى دروسا فى اللغة الفرنسية.
وأوضح أن المجموعة كان بها ثلاثة أطفال، أحدهم فقط هو من أصيب بالفيروس. ولم يتسن حتى الآن معرفة ما إذا كان الطفل البالغ من العمر تسعة أعوام قد أصيب بالفيروس.
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