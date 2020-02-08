ترند | استقبال تاريخي للسيسي في إثيوبيا.. وصلاح يرزق بمولودته الثانية ومعنى اسم ’’كيان‘‘.. وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. وبلاغ ضد محمد رمضان

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، أمطار غزيرة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد، وصلاح يرفض اقتراح ’’مكة‘‘.. ويختار اسم مولودته الجديدة.. ومعنى اسم "كيان"، وبلاغ ضد محمد رمضان بسبب كليب «بم بم»، ومراسم استقبال تاريخية للرئيس السيسي في إثيوبيا.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

أمطار غزيرة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، بالقاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة، أما الوجه البحرى، بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على مناطق متفرقة ونشاط الرياح.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط".

وأضافت: "السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحر المتوسط، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لإضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 ـ 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10

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صلاح يرفض اقتراح ’’مكة‘‘.. ويختار اسم مولودته الجديدة

رُزق النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بمولودته الثانية؛ وهو الأمر الذي منعه من السفر خارج إنجلترا خلال فترة الإجازة التي حصل عليها مؤخرا.

ووضعت زوجة لاعب المنتخب المصري مولودة أنثي ثانية بعد مكة الابنة الكبرى للملك المصري.

وسيطرت حالة من الفرحة على أسرة اللاعب الدولى، بقريته نجريح مركز بسيون، بمحافظة الغربية، بعد أن قام اللاعب بالاتصال بوالده ووالدته وأسرة زوجته، ليزف إليهم الخبر السعيد، بوضع زوجته ماجى طفلتهما الثانية، بإحدى مستشفيات انجلترا.

وكشف مصدر مقرب لأسرة صلاح، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللاعب طمأن والديه تليفونيا، حيث تتواجد أسرته خارج القرية، مشيرا إلى أن ابنته مكة كانت ترغب في تسمية شقيقتها "روز"، ودخلت فى منافسة مع والدها لاختيار الاسم، إلا أن اللاعب استقر على تسميتها بـ"كيان".

وتزوج صلاح في عام 2013 من زوجته ماجي ابنة الغربية وتحديدا مسقط رأسه بقرية "نجريج" بمركز بسيون التابع لمحافظة العربية.

ورُزق صلاح بابنته الأولى مكة، التي ولدت في لندن عام 2014، وتبلغ من العمر 5 سنوات.

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كل ما تريد معرفته عن «كيان» مولودة محمد صلاح الثانية.. معناه وطرق كتابته وأشهر الشخصيات التي سميت به

قرر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إطلاق إسم "كيان" على مولودته الثانية.

وكان صلاح قد رُزق بمولودته الثانية، ليقرر عدم السفر إلى مصر والبقاء في إنجلترا خلال الأيام الماضية، بالرغم من حصوله على إجازة.

وأفاد موقع "مصراوي" بأن صلاح هو من اقترح إسم "كيان" ليطلق على مولودته الثانية، حيث كان الاقتراح الأول من خلال ابنته الكبرى "مكة"، التي كانت ترغب في أن يُطلق عليها اسم "روز".

وأضاف الموقع أن زوجة محمد صلاح وضعت المولودة الثانية فجر اليوم السبت، بأحد المستشفيات الكبرى في إنجلترا، في حضور والدتها وشقيقتها.

وأشار إلى أن الفرعون المصري تواصل هاتفياً مع والده ووالدته في مصر من أجل أن يطمئنهما على الأمور؛ نظراً لعدم تواجدهما معه في إنجلترا.

يشار إلى أن صلاح تزوج في عام 2013 من ماجي، التي تنحدر من قرية "نجريج"، مسقط رأس النجم المصري، ليرزق بـ"مكة" الابنة الكبرى التي تبلغ 5 أعوام، وقد ولدت في لندن عام 2014.

كيان

و"كيان" هو اسم عربي أصيل ونادر الانتشار؛ لغرابته، وبالرغم من ذلك إلا أنه من الأسماء الجميلة في المعنى، ويمكن تسمية المؤنث والمذكر بهذا الاسم.

اسم كِيان (بكسر الكاف) مؤنث، وهو اسم من أصلٍ عربي، ويُجمع على كيانات، ومعناه هيئة أو بنية، وطبيعة وخليقة، ويدل معناه على الذات أو الوجود.

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وعن الصفات الشخصية لحاملة اسم كيان، فهي:

- شخصية اجتماعية تتحلى بالصدق والوفاء بعهودها، ومتعاونة أيضا.

- شخصية رياضية؛ والرياضة سر أناقة المرأة وجمالها.

- تحب عائلتها وتعتني بهم.

- شخصية مثقفة وحكيمة؛ فعادة ما يلجأ إليها الأشخاص المقربون طلبا للنصيحة.

- دمثة الخلق وروحها مرحة، وجذابة وتشرق بابتسامتها دوما.

أشهر الشخصيات التي سميت بهذا الإسم

هناك شخصيتان بارزتان سمياً بإسم "كيان"، وهما:

كِيان أبوعمارة:

وهو القائد العسكري للمختار الثقفي، وكان مستشارا له، وقد شارك في معركة قتلة الإمام الحسين بن علي، وقتل على يد خيالة جيش مصعب بن الزبير أثناء معركة المذار، التي كانت بين المسلمين وإمبراطورية الفرس سنة 633م.

كِيان الصيفي:

وهي إعلامية من أصل فلسطيني، تعمل في التلفزيون الفلسطيني كمقدمة برامج، وتميزت برقتها وطلتها الأنيقة، وعملت كمقدمة للبرامج الرياضية ونشرات الأخبار.

طرق الكتابة

وبالنسبة لطرق الكتابة، ففي اللغة الإنجليزية يكتب بـ6 طرق بحسب "الموسوعة العربية الشاملة" (Kayaan - Kayan - Kaiaan - Cayian - Kaaian- Caiaan)

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بلاغ ضد محمد رمضان بسبب كليب «بم بم»

قدم محامي بلاغاً ضد الفنان محمد رمضان بسبب فيديو كليب أغنيته "بم بم".

وذكرت صحيفة "الوطن" أن المحامي أيمن محفوظ قدم بلاغاً ضد رمضان، يطالب فيه بحبسه لترويجه للخمور والاغتصاب والشذوذ في أغنيته الأخيرة "بم بم"، واصفا مشاهد الكليب بأنها "تثير الغثيان".

وأضاف المحامي أن الترويج للخمر محظور بأي وسيلة طبقاً لقانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976 بالمواد 3 و6 و8 ويعاقب على ذلك بعقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة.

وأشار في بلاغ إلى أن القانون يعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر هذا الإعلان بأي وسيلة، وهي بالطبع الشركه المنتجة لهذا العمل.

وتابع المحامي: "الأغنية تتضمن أيضا الترويج للشذوذ الجنسي حيث يتخيل رمضان أنه يعانق إحدى الفتيات بمنتهى الابتذال، وسرعان ما يكتشف أن الفتاه في حقيقة الأمر هي رجل، وفي مشهد آخر صادم يدخل رمضان على إحدى السيدات الحمام مرات عدة ثم يقرر اغتصابها بفعل الخمر وهو سعيد ومبتسم، ذلك بخلاف إشاراته الإباحية المعتادة والتعري"

وأضاف محفوظ أن التحريض على الأفعال المنافية للآداب بمادة مصورة (فيديو كليب) بقصد الاتجار والتوزيع، تصل العقوبه لخمس سنوات طبقا لنص المادتين 296 و178 من قانون العقوبات.

وطلب المحامي في بلاغه، الذي يحمل رقم 7246 لسنة 2020 عرائض النائب العام، التحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونا نحو تقديم محمد رمضان والمسؤولين عن إنتاج أغنية ( بم بم) لمحاكمة جنائية عاجلة، بتهم الترويج للخمر وللشذوذ واغتصاب النساء وتطبيق مواد الاتهام سالفة البيان.

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مراسم استقبال تاريخية للرئيس السيسي في إثيوبيا

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي لتسليم رئاسة الاتحاد إلى دولة جنوب إفريقيا.

وأجريت مراسم رسمية، فور وصول الرئيس السيسي، للعاصمة الإثيوبية.

واستقبلت رئيسة إثيوبيا "ساهلى ورق زودي"، الرئيس السيسي لدى وصوله مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى القمة الإفريقية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الحمهورية، السفير بسام راضي، في بيان له اليوم، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي والتي ستعقد يومي 9 و 10 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى دولة جنوب إفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب إفريقي".

وأشار راضي في بيانه إلى أن نشاط الرئيس السيسي يتضمن المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، كما سيعقد السيسي لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.

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