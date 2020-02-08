جرافات الأشغال فتحت طرقات بلدات بقاعية قطعتها الثلوج

ذكرت معلومات صحافية أن جرافات المديرية الإقليمية ل​وزارة الأشغال العامة​ في ​البقاع​، جرفت الثلوج وأعادت فتح: الطريق الممتدة بين بلدتي ​دير الأحمر​ و​عيناتا​، طريق دير الأحمر- ​اليمونة​، الطريق التي تصل ما بين اليمونة ودار الواسعة وبلدة شليفا، طريق النبي سباط- حام- معربون، ولا تزال تواصل عملها رغم الظروف المناخية الصعبة، والتي تعيق الرؤية.

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