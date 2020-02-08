لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "أوادم الحراك وهم الأكثرية، يؤيّدون إعطاء الفرصة ل​حكومة​ رئيس الوزارء ​حسان دياب​، أمّا البقية من أفواج "الشتائم" وأفواج "الهيلا هو" وأفواج "العنزة ولو طارت" وهم الأقلية، ففالج لا تعالج".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: أوادم الحراك وهم الأكثرية يؤيدون إعطاء فرصة لحكومة دياب أما البقية ففالج لا تعالج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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