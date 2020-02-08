قوى الأمن حذرت السائقين على طريق ضهر البيدر الذين يتجاوزون أرتال السيارات

حذرت ​قوى الأمن الداخلي​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، السائقين على ​طريق ضهر البيدر​ الذين يتجاوزون أرتال السيارات من تسببهم بزحمة خانقة وانزلاقات تؤدّي إلى حوادث خطرة، مشيرة إلى أننا "نقوم بتصويرهم وتنظيم محاضر ضبط بحقهم".

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