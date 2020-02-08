وصول المسيرة الثانية القادمة من الشيفروليه إلى محيط مجلس النواب

وصلت المسيرة الثانية الّتي تحمل عنوان "لا ثقة" والقادمة من الشوفروليه، إلى محيط ​مجلس النواب​ في ​وسط بيروت​، لتنضمّ مع المسيرة الأولى إلى التحرّك القائم هناك.

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