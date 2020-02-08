لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، إلى أنّ "في الحكومة توافقون على خطة الكهرباء، في التنفيذ تحاولون العرقلة، في الإعلام تزايدون، وعندما تريدون أن يُحكى بكم، تتكلّمون عنّا".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "إنجازاتنا بتحكي عنّا، احكوا قد ما فيكن، الحكي ما عليه جمرك ولما بيكون للمزايدة ما إله قيمة".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل: "إنجازاتنا بتحكي عنّا والحكي لما بيكون للمزايدة ما إله قيمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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