أبي خليل: "إنجازاتنا بتحكي عنّا والحكي لما بيكون للمزايدة ما إله قيمة"

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​، إلى أنّ "في ​الحكومة​ توافقون على ​خطة الكهرباء​، في التنفيذ تحاولون العرقلة، في الإعلام تزايدون، وعندما تريدون أن يُحكى بكم، تتكلّمون عنّا".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "إنجازاتنا بتحكي عنّا، احكوا قد ما فيكن، الحكي ما عليه جمرك ولما بيكون للمزايدة ما إله قيمة".