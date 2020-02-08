توجه رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى قوى "8 آذار"، بالقول: "حتى لا تنقطع النخوة من رؤوس الرجال وحتى لا يقال أنكم قليلو الوفاء، ​بيتر جرمانوس​ غير متورط بالفساد ولو كنا نريد محاربة الفاسدين لما بقي أحد خارج السجن"، مضيفاً: "عيب أن تسمحوا بإستقالته وأنتم تعرفون أنها إستقالة إحتجاجية".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لـ8 آذار: جرمانوس غير متورط بالفساد ومن المعيب أن تسمحوا باستقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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