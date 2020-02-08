رئيس وزراء ماليزيا: "خطة ترامب للسلام" غير مقبولة على الإطلاق

أعلن رئيس وزراء ​ماليزيا​ ​مهاتير محمد​، أن "خطة ​السلام​ الأميركية غير مقبولة إطلاقا وغير عادلة للغاية"، مشددا على أن "صفقة القرن تقضي بتسليم مدينة القدس على طبق من فضة إلى إسرائيل، مع التجاهل التام لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم".

وأشار محمد، أثناء المؤتمر الثالث لرابطة "برلمانيون لأجل القدس"، الى أن "هذه الصفقة لن تسفر إلا عن تصعيد النزاع في المنطقة، وستثير عداوة مليارات الناس في العالم".

يُذكر أنّ "صفقة القرن" الّتي رفضها قطعيا الجانب الفلسطيني، تنصّ على الاعتراف بمدينة القدس عاصمة غير منقسمة لدولة إسرائيل، فيما ستتّخذ الدولة الفلسطينية عاصمةً لها في إحدى ضواحي القدس الشرقية.