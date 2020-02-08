السفير الأميركي لدى موسكو: العلاقات بين البلدين تراجعت الى حدها الأدنى

أعلن السفير الأميركي لدى موسكو، جون ساليفان، أن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى حدها الأدنى منذ انتهاء الحرب الباردة"، مؤكدا أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلفه بعمل كل ما يمكن لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأشار ساليفان، في حديث لموقع "RBC" الإخباري الروسي، الى "أنه لا يدرى كم من الوقت سيتطلب تحسين العلاقات بين البلدين"، داعيا إلى "عدم إرجاء البدء بهذه العملية إلى ما بعد الانتخابات الأميركية أو مناسبات أخرى"، ولافتا الى أن "هناك خلافات مبدئية بين موسكو وواشنطن، لكن ذلك لا يعني أننا لسنا ملزمين بإقامة اتصالات مع الجانب الآخر".
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