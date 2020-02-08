الصحة العالمية: أكثر من 34 ألف حالة إصابة بكورونا في الصين ونحو 700 وفاة

أعلنت "منظمة الصحة العالمية"، "تسجيل أكثر من 34 ألف حالة إصابة بـ"فيرس كورونا" في الصين ونحو 700 وفاة"، لافتةً إلى "أنّنالا نكافح فقط "فيروس كورونا" بل الأخبار الزائفة بشأنه".
وأوضحت خلال الإحاطة اليوميّة، أنّ "لدينا فريقًا يعمل على تحديث المعلومات حول العالم بشأن الفيروس، ونتواصل مع "غوغل" و"فيسبوك" و"يوتيوب" لنشر معلومات دقيقة عنه"، شاكرةً"المانحين الدوليّين على مساعدتهم في تمويل عمليّاتنا". وبيّنت "أنّناننسّق مع شركات السياحة البحرية لمنع انتشار "فيروس كورونا"، ونعمل على إخراج السياح من السفن الخاضعة للحجر الصحي".
وأشارتالمنظمة إلى "أنّنا نراقب الوضع في ألمانيا وسنغافورة لمتابعة مرضى الفيروس"، كاشفةً عن أنّ "فريقًا من خبرائنا سيسافر إلى الصين يوم الثلثاء بعد صدور الموافقة".
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