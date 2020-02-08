طريق عيون السيمان سالكة أمام سيارات الدفع الرباعي والمجهزة بالسلاسل

أفادت قوى الأمن الداخلي بأن طريق ​عيون السيمان​ سالكة الآن أمام سيارات الدفع الرباعي والمجهزة بالسلاسل المعدنية فقط، مشيرة إلى أن عناصر فصيلة عيون السيمان ومجموعة التزلج التابعة لها تساعد المواطنين للوصول الى منازلهم آمنين وبعض السيارات العالقة بسبب تراكم الثلوج.

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