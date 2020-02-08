شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يطالب الحكومة باعتبار "الدين" كمادة أساسية فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتبنى مسار العائلة المقدسة، باعتباره مشروعا وطنيا ودوليا، مشيرا إلى أنه كنز دينى ثمين ونفيس.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إلى عودة الدين كمادة أساسية تدرس فى المدارس، على أن يدرس كل طالب ديانته، موضحًا أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى الفضائل ومكارم الأخلاق والتعامل الإنسانى مع الآخر.

وأكد "أبو شقة" ضرورة ترسيخ المفهوم الدينى بالنسبة لطلاب المدارس لأنها مسألة جوهرية، فجوهر الأديان واحد، وجميعها تشجع على التسامح وترتكز حول ركائز واحدة وهى الفضيلة وقيمة الإنسان فى التعامل مع نفسه وجاره ونصرة المظلوم.

ومن جانب اخر قال أبو شقة، إنه عرض على قداسة البابا تواضروس الثانى اختيار شخصيات مسيحية لتمثل الوفد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح "أبو شقة" أنه يسعى لوجود تمثيل للإخوة المسيحيين فى مجلسى النواب والشيوخ بنسبة تناسب مبدأ الوفد الراسخ، ولتكون مبادئ الوفد بأنه حزب المواطنة قولا وفعلا وعملا.

Advertisements

وأشار إلى أنهم سيكونون مستعدين خلال شهر أو شهر ونصف باختيار أسماء مسيحيين لتصدر قوائم الوفد تعبيرًا وتأكيدًا وتوثيقًا لمبادئ الوفد وشعاره، وإلا سيكون هذا الشعار مفرغا من معناه، فالقول الذى لا يسانده عمل هو قول مفرغ من محتواه ومضمونه الحقيقي.

جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة بأعضاء اللجنة النوعية للمواطنة ولجان المواطنة بالحزب على مستوى الجمهورية، اليوم السبت.

وأوضح "أبو شقة" بأنه عقد اجتماع للمناداة بتنفيذ مشروع مسار العائلة المقدسة، قائلا: "لا يمكن أن يكون لدينا هذا الكنز الدينى الثمين النفيس ولا نعمل ونكافح ونجاهد من أجل إقامة هذا الصرح من جميع الزوايا الدينية والسياحية والاقتصادية".

وحضر الاجتماع الكاتب الصحفى عبد العزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد، وعصام الصباحى، سكرتير عام مساعد، ومحمد حلمى سويلم عضو المكتب التنفيذى، واللواء سفير نور والمهندس حمدى قوطة ومحمود سيف النصر، أعضاء الهيئة العليا، وأمل رمزى مساعد رئيس الحزب ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وصفوت لطفى رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، وعماد إبراهيم نائب رئيس لجنة المواطنة، وسامى سرحان رئيس اللجنة النوعية الثقافية بالحزب وعدد من أعضاء الحزب من مختلف المحافظات.