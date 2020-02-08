شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال يغادر الأردن بعد مشاركته في المؤتمر الطارئ للبرلمان العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، المملكة الأردنية الهاشمية عقب انتهاء مشاركتة في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في زيارة قصيرة، استغرقت أقل من 24 ساعة، حيث من المقرر أن يترأس الجلسات العامة لمجلس النواب غدا الأحد.

جدير بالذكر أن مشاركة الدكتور على عبدالعال في ذلك المؤتمر جاءت بناء على الدعوة التى وجهها الاتحاد البرلماني العربي لعقد مؤتمر طارئ لرؤساء البرلمانات العربية تحت عنوان " دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة" وسط مشاركة عربية واسعة النطاق على مستوى رؤساء برلمانات وصل عددهم إلى 17 رئيس برلمان، وقد ألقي الدكتور على عبدالعال كلمة خلال المؤتمر تناول خلالها محددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وبحث سبل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، انطلاقا من مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان المصري حكومة وشعبا.

وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد أعلن أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات الأمم المتحدة وقواعد وأحكام القانون الدولي، وإنها ستبقى عوناً للأشقاء الفلسطينيين في كل محفل حتى يستعيد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.