إذاعة “محمد السادس للقرآن الكريم” تحافظ على الصدارة في نسب الإستماع

تواصل إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، في تصدر قائمة الإذاعات الأكثر استماعا في المغرب، وهي الرتبة التي لم تتنازل عنها منذ انطلاق قياس نسب الإستماع، فيما تحكم الإذاعات الخاصة سيطرتها على باقي الرتب الخمسة الأولى.

ووفق الأرقام الصادرة عن “المركز البيمهني لقياس نسبة الإستماع للراديو” CIRAD، والمتعلقة بالربع الأخير من سنة 2019، فقد بلغت نسبة متابعة إذاعة محمد السادس التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في الفترة الممتدة ما بين أكتوبر ودجنبر الماضي، 14.8 في المائة، متبوعة باذاعة “ميد راديو” بنسبة 12.76 في المائة، أما الرتبة الثالثة فاحتلتها إذاعة “هيت راديو” بنسبة 9.90 في المائة، والرتبة الرابعة فاحتلتها إذاعة إم إفم” بنسبة7.86 في المائة، فيما حلت “أصوات” في الرتبة الخامسة بنسبة استماع 7.85 في المائة”.

وأظهرت هذه النتائج تواصل تراجع الإستماع للإذاعات التقليدية لاسيما الإذاعة الوطنية في الرتبة السادسة، بنسبة استماع لم تتجاوز 6.72 بالمائة، وميدي 1 التي حلت في الرتبة السابعة بنسبة استماع تعادل 6.65 بالمائة، ثم راديو مارس بنسبة 5.90، تليه الإذاعة الأمازيغية بـ5.81 بالمائة، ثم شذى إف إم بـ5.69، وراديو 2M بنسبة لم تتجاوز 5.26 بالمائة.