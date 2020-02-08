وزارة الخارجية الإيطالية: المغرب، بلد “استراتيجي” في منطقة المتوسط

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، أن المغرب يشكل بلدا “استراتيجيا” بالنسبة لإيطاليا في منطقة المتوسط، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضا على الصعيد الأوروبي، لكونه ينعم بالاستقرار السياسي وبتوقعات للنمو الاقتصادي مواتية، ما يجعله بلدا “متميزا” في المنطقة التي تتسم بانعدام الاستقرار المؤسساتي.

وأضافت الوزارة، في موقعها الخاص بالأسواق الخارجية، أن المغرب من وجهة نظر اقتصادية وتجارية، يتيح بفضل “مميزاته المتفردة”، العديد من الفرص الاستثمارية للشركات، مبرزة أن اقتصاد البلاد يتميز بمستوى عال من الانفتاح على التجارة الدولية، كما يتوفر المغرب على بنيات تحتية بمواصفات عالمية.

وسجلت أن المملكة تعزز كذلك موقعها كبوابة ولوج للقارة الأفريقية، إذ تتواجد على الخصوص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال استثمارات مباشرة.

وذكرت أن المغرب أحرز تقدما بسبع مراتب في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020، ويحتل حاليا المرتبة الـ53 عالميا، ويحتفظ بالمركز الثالث في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مضيفة أن بيئة الأعمال ومستوى الانفتاح الاقتصادي إيجابي، سواء من حيث الاستثمار أو التجارة.

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وفيما يتعلق بالتبادل التجاري مع إيطاليا، سجلت وزارة الخارجية أنه شهد نموا مستمرا في السنوات الأخيرة، وفي الفترة من يناير إلى غشت 2019، واحتلت إيطاليا المرتبة الخامسة بين الشركاء التجاريين للمغرب ، كما أنها خامس مصدر للمغرب بنسبة (5,3 في المائة) والزبون الخامس بـ(4,2 في المائة).

و في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، ظلت الصادرات تقريبا بدون تغيير مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 بقيمة تفوق 1,4 مليار أورو.

من ناحية أخرى، سجلت الواردات زيادة بنسبة 5.2 في المائة، أي ما قيمته 786 مليون اورو.