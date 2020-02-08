إندونسيا ترفض دخول سياح مغاربة إليها بسبب فيروس كورونا

قالت السلطات الإندونوسية، إنها رفضت دخول 41 سائحا سبق وأن زاروا الصين مؤخرا، بينهم زائرون من المغرب وروسيا والبرازيل وبريطانيا ونيوزيلاندا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وحسب ما ذكره مسؤولون في جزيرة بالي، فإن الخطوة جاءت احترازا من أن يكون هؤلاء السياح حاملين لفيروس كورونا، المنتشر في عدد من المدن الصينية والذي تجاوز عدد المصابين به 34 ألف شخص في الصين.

وكانت إندونوسيا قد أوقفت رحلاتها الجوية إلى الصين، ما جعل الآلاف من السياح الصينيين ملزمين بالبقاء في جزيرة بالي، لكن السلطات استأجرت طائرة لنقل هؤلاء السياح الذين يصل عدهم إلى 3000 شخص.

وقال المسؤولون الإندونوسيون إن السياح الصينيين بدو سعداء بتمديد عطلتهم بتمديد عطلتهم حيث استقل عشرات فقط رحلة العودة إلى الوطن يوم السبت عائدين إلى مدينة ووهان المنكوبة بفيروس كورونا.

وتجتذب إندونيسيا حوالي 2.1 مليون زائر صيني سنويًا، لكن العدد انخفض من حوالي 6000 زائر يوميًا إلى 1000 فقط منذ بدء ظهور فيروس كورونا الجديد في منتصف دجنبر.