مجلة "المقدسية" المُحَكّمة تصدر عددها الرّابع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر مركز دراسات القدس في جامعة القدس العدد الرابع من مجلة "المقدسية" متضمّنًا عددًا من الدراسات والمقالات حول قضايا مختلفة تواجهها مدينة القدس، وتتناول المجتمع المقدسي من منظور قانوني وحقوقي وبيئي وديمغرافي، بالإضافة إلى جوانب أخرى.

وضمّ العدد الرّابع للمجلّة الّتي بدأ صدورها مطلع عام 2019، مجموعة مقالات بينها "ما بعد وأبعاد افتتاح المكتب التجاري البرازيلي في القدس"، لرئيس تحرير المجلّة، الدكتور سعيد أبو علي، وورقة بحثية حول "العوامل المجتمعية المؤثرة في التعليم في فلسطين والقدس" للدكتورة إيناس العيسى.

إلى جانب مقال حول "الآثار القانونية المترتبة عن وضع القدس في القانون الدولي"، للدكتور فرانسوا دوبسون ، وحول "المسؤولية الدولية لإسرائيل عن تلوث البيئة في القدس"، الدكتور محمد عبد الفتاح إشتية. وحول "التغيير الديمغرافي في القدس"، للباحثة إيمان محمود، ومقالة للباحث عزيز العصا عن الأب رفيق خوري إلى جانب عدد من التقارير والترجمات الأخرى.

ودعت المجلّة الباحثين والباحثات لتقديم دراسات ومقالات لنشرها في المجلّة، على أن لا يزيد طول البحث عن 10 آلاف كلمة، والمقالة عن 5 آلاف كلمة، وعروض الكتب والتقارير عن 3 آلاف كلمة؛ ملتزمةً بتحكيم ما يصلها من دراسات، وإعلام الباحث بنتيجة التقييم خلال شهرين من تاريخ استلامها.

ومجلة المقدسية هي مجلة فصلية علمية وثقافية عن القدس في آن معًا، صدر منها أربعة إعداد في عام 2019. وتهدف المجلة "لأن تكون مرجعًا معرفيًا موضوعيًا متخصّصًا بالشأن المقدسي"، إذ تنشر في المجالات الروحية والفكرية والحضارية والعمرانية والسياسية والثقافية وعن السياسات والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف القدس استيطانًا وتهويدًا، إلى جانب المقالات والتقارير عن الندوات والمؤتمرات وعروض الكتب والمساهمات الأدبية حول هذه الموضوعات.