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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي : نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أن نقل الإرهابيين من سوريا الى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة على دول جوار ليبيا .
وأكد إن الأوضاع تتفاقم في ليبيا مع استمرار تدفق الأسلحة والتدخلات الخارجية.
جاء ذلك في كلمته بقمة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، المنعقد حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .
وشدد على أنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يكن هناك توزيع عادل لعوائد الثروة في البلاد.
وأوضح أن التهديدات في ليبيا لن تقتصر عليها فقط، مشيدا بدور اللجنة الأفريقية رفعية المستوى المعنية بحل الأزمة الليبية.
وشدد الرئيس المصري في كلمته على ضرورة دعم الجهود المقدمة لدول الساحل الأفريقي لما تعانيه من انتشار للجماعات الإرهابية، مؤكدا موقف بلاده الثابت لدول الساحل والأشقاء الأفارقة.
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