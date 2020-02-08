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شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الإيرانية بصعدة والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
قالت مصادر إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش اليمني أسقطت، اليوم السبت، طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.
وقال قائد لواء "حرب واحد" العميد محمد الغنيمي، إن "الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة الجيش الوطني في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم السبت.
وأضاف الغنيمي "رصدت أجهزة الاستطلاع تحليق طائرة مسيرة تحاول مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني، وتم إبلاغ الدفاعات الأرضية للجيش الوطني التعامل معها وإسقاطها"، مشيراً إلى أنه "بعد تجميع أجزائها تبين أنها صناعة إيرانية".
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