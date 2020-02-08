نائب الرئيس اليمني يطلع على الجاهزية القتالية لقوات الجيش في الجوف

السبت 8 فبراير 2020

إطلع نائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن، علي محسن صالح، على الجاهزية القتالية لقوات الجيش في محافظة الجوف، وذلك في إتصال هاتفي مع محافظ المحافظة، اللواء أمين العكيمي .



وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أشاد نائب الئيس بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والملاحم الخالدة التي يخوضونها في وجه ميليشيا الكهنوت الحوثية، معبراً عن شكره لدعم الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم المستمرة في عملية التحرير.

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وأكد نائب الرئيس اهتمام وتقدير فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، منوهاً إلى ضرورة مضاعفة الجهود والمزيد من الجاهزية القتالية وتفقد أحوال المقاتلين الأبطال.

وأطلع محافظ الجوف خلال الاتصال نائب الرئيس على أوضاع الوحدات ومستوى الجاهزية وما يتمتع به الأبطال من جاهزية قتالية ومعنويات عالية، مؤكداً استمرار تنفيذ المهام وردع الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.